هيئة "كفاءة الإنفاق" تطلق الحملة التوعوية بالدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق

كما تنظم فرق كفاءة الإنفاق المتواجدة في الجهات الحكومية أنشطة للتعريف بأهمية ومحتوى الدليل الذي يستهدف عددًا من القطاعات الحكومية؛ منها قطاعات التعليم والصحة، والمباني والبنى التحتية، والقطاعات الأمنية والعسكرية، حيث يغطي هذا الدليل عدة اختصاصات؛ منها إدارة الطوارئ، وإدارة الطاقة والاستدامة، وإدارة الصيانة، والصحة والسلامة البيئية، وإدارة المخاطر، إضافةً إلى إدارة العقود والتخطيط المالي، والجودة، فضلًا عن إدارة الأصول وتقييم حالتها.