"محمية الملك سلمان" تخرج الإبل السائبة من منطقة حرة الحرة

بعد انقضاء المهلة التي حددتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها التي تتواجد بشكل ملحوظ في منطقة حرة الحرة ذات الحساسية البيئية العالية، حيث تشكل هذه الحيوانات خطراً على التوازن البيئي بشكل عام وإخلالها بالغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر والتأثير على التنوع النباتي ووفرته الذي ينعكس سلبيًا على النظام البيئي، انطلقت الفرق الميدانية المدربة والمتخصصة والتي تم تشكيلها من الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي لحصر وإخراج الإبل السائبة من داخل المنطقة ووضعها في مسيجات خاصة استعداداً لتطبيق النظام بشكل كامل بحقها وحق ملاكها.