الإيثار السعودي غير المستغرب.. شاب ينقذ جارته ويمنحها إحدى كليتيه في تيماء

أنهى الشاب صالح العطوي، معاناة جارتهم مع الغسيل الكلوي الذي تعاني منه منذ سنوات، وتبرع لها بإحدى كليته، دون أن تربطهما أي صلة قرابة.
وكانت إحدى المعلمات بحافظة تيماء قد أصيبت بالفشل الكلوي قبل سنوات، وقررت أسرة المعلمة مساعدة ابنتهم وإنهاء معاناتها، فأجروا التحاليل اللازمة قبل التبرع لها، ولكن التحاليل لم تأت متطابقة.
وعلم جِيران المعلمة المريضة، بمعاناتها فقررت ابنة الجيران مساعدة جارتها، وأجرت التحاليل، ولكن للأسف وللمرة الثانية لم تأت التحاليل متطابقة.
وحين عادت ابنة الجيران أخبرت أخاها بالقصة، فقرر الشاب صالح جبر السبوتي العطوي مساعدة جارته، حيث كانت التحاليل متطابقة.
وتم التجهيز للعملية التي أجريت اليوم، في مستشفى الملك سلمان العسكري بمنطقة تبوك، وتكللت بالنجاح.