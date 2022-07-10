الكشافة يساهمون في تفويج الحجاج لأداء نسك رمي الجمرات

يساهم أكثر من 200 جوال وقائد كشفي من معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تفويج أكثر من 167 ألف حاج من شركة مطوفي حجاج الدول العربية لأداء نُسك رمي الجمرات.