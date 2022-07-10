محليات

الكشافة يساهمون في تفويج الحجاج لأداء نسك رمي الجمرات

عبر توجيههم ذهاباً وإياباً وفق الخطط المعتمدة من وزارة الحج
الكشافة يساهمون في تفويج الحجاج لأداء نسك رمي الجمرات
واس
واس

يساهم أكثر من 200 جوال وقائد كشفي من معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تفويج أكثر من 167 ألف حاج من شركة مطوفي حجاج الدول العربية لأداء نُسك رمي الجمرات.

وينتمي الحجاج إلى جميع الدول العربية، حيث يتم تفويجهم إلى جسر الجمرات على مراحل منذ ساعات الصباح الأولى، وفق الخطط المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بتوجيه الحجاج المشاة للجمرات ذهاباً وإياباً.

وقال مسؤول شؤون المجموعات بالمعسكرات الدكتور عبدالله عمر جحلان: "تعاون الكشافة مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية في تفويج الحجاج لأداء نسك رمي الجمرات؛ يأتي انطلاقاً من أهمية الالتزام بالوقت المحدد وأهميته في عملية التفويج، وللمحافظة على أمن وسلامة حجاج الدول العربية وغيرهم من خلال إرشادهم لرمي الجمرات وإرجاعهم لمقار سكنهم بمشعر منى".

المشاعر المقدسة
جمعية الكشافة العربية السعودية
حج 1443
تفويج الحجاج
رمي الجمرات

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