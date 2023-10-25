وزير الحرس الوطني يجتمع مع القادة العسكريين ويحث على المحافظة على الجاهزية العسكرية

عقد الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اجتماعًا مساء الأربعاء، مع رئيس الجهاز العسكري اللواء الركن الدكتور محمد بن زيد القحطاني والقادة العسكريين بالوزارة وذلك بمكتبه في مقر الوزارة.