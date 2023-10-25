وزير الحرس الوطني يجتمع مع القادة العسكريين ويحث على المحافظة على الجاهزية العسكرية

عقد الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اجتماعًا مساء الأربعاء، مع رئيس الجهاز العسكري اللواء الركن الدكتور محمد بن زيد القحطاني والقادة العسكريين بالوزارة وذلك بمكتبه في مقر الوزارة.
واطّلع الأمير عبدالله بن بندر خلال الاجتماع على التقرير الربعي لسير الأعمال في الجهاز العسكري، وتقرير الجاهزية العسكرية لوحدات الوزارة، واستعراض تقرير مستجدات الأعمال الخاصة بجهود التوطين.
وحثّ وزير الحرس الوطني الجميع على تسخير جميع الجهود للمحافظة على الجاهزية العسكرية، مؤكدًا أولوية تذليل جميع العقبات لتحقيق أهداف الوزارة في توطين الإنفاق العسكري للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية.
حضر الاجتماع كلٌ من: نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد ومدير عام مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا.