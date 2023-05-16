فريق بحثي سعودي يحصل على براءة اختراع في طريقة إيصالٍ دوائيةٍ آمنةٍ وفعالة

وتفصيلًا: فقد جرت الدراسة السريرية لهذه الأقراص على مجموعة من المتطوعين في أرقى المراكز البحثية بمصر بعد استيفاء كافة معايير إجراء الدراسات السريرية على البشر، وانتهت بنتائج مذهلة تمثلت في مضاعفة توافره الحيوي في الدم إلى عشرة أضعاف ما هو عليه في أفضل الأقراص التجارية الموجودة في سوق الدواء العالمي، علاوةً على زيادة فترة بقائه في الدم من خلال إعطائه لتأثير طويل المفعول، والذي استمر إلى ثلاثة أيام، مقارنة بالدواء التجاري الذي لم يتجاوز بقاؤه في الدم اليوم الواحد.