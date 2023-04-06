"سبق" توثّق جانباً من إقبال المعتمرين على "حافلات مكة".. خدمة بالمجان

وساهمت "حافلات مكة" هذا العام في انسيابية تنقل المعتمرين والزوار، وقد تم زيادة أعداد الرحلات في العديد من محطات التوقف، تزامناً مع شهر رمضان وتلبيةً لراحة ضيوف الرحمن.