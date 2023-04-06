"سبق" توثّق جانباً من إقبال المعتمرين على "حافلات مكة".. خدمة بالمجان

وثّقت "سبق" جانباً من اصطفاف المعتمرين والزوار بمسجد التنعيم بمكة المكرمة، للاستفادة من الخدمة التي تقدمها "حافلات مكة" في نقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام بالمجان دون مقابل مالي.
وساهمت "حافلات مكة" هذا العام في انسيابية تنقل المعتمرين والزوار، وقد تم زيادة أعداد الرحلات في العديد من محطات التوقف، تزامناً مع شهر رمضان وتلبيةً لراحة ضيوف الرحمن.
ورصدت "سبق" من محطة مسجد التنعيم الإقبال التي تشهده المحطة وتوافد المعتمرين، للاستفادة من خدمة مشروع حافلات مكة، ذلك المشروع الذي أصبح أنموذجاً في وسائل النقل الحديثة، فضلاً عن مساهمته في تخفيف الزحام في شوارع العاصمة المقدسة.