فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي ممثل منظمة اليونيسيف بمصر لبحث سبل تقديم المساعدات في غزة

يواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعاته التنسيقية لبحث سبل تقديم المساعدات للمتضررين في قطاع غزة.
واجتمع فريق المركز في هذا الإطار في مدينة القاهرة اليوم، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر جيرمي هوبكنز.
وناقش الجانبان خلال اللقاء خطة الاستجابة الصادرة في نوفمبر للعام 2023م الخاصة بدولة فلسطين، وبحثا في مجالات الشراكة والتعاون في حالات الطوارئ لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة وآليات تسريع وصول المساعدات للمستفيدين وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي يعمل عليها المركز.