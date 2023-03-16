الجبر التجارية تحصل على جائزة التميز في حماية المستهلك
حققت شركة الجبر التجارية (وكلاء سيارات كيا في المملكة) جائزة التميز في حماية المستهلك المقدمة من جمعية حماية المستهلك السعودية كأول شركة في القطاع الخاص بالمملكة تحصل عليها؛ تتويجاً لتميزها في خدمة عملائها وإيجاد رحلة ممتعة في تجربة العميل، ونشر ثقافة تحسين تجربته بين منسوبيها، ومؤشراً على نجاح الاستراتيجية التي وضعتها الشركة والاستثمار في تحسين خدماتها وتدريب كوادرها لتقديم الأفضل لعملائها، والتفاعل المستمر معهم عبر عمليات قياس رجع الصدى على هذه الخدمات بهدف تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات والاستفادة من اقتراحات وآراء العملاء في عملية التطوير المستمر التي تنهجها الشركة.
وتسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة العضو المنتدب لشركة الجبر القابضة الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر من الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبدالله النعيم في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مدينة الرياض تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وتم خلاله تكريم الجهات الفائزة بجائزة الجمعية في مسارات القطاع "الحكومي، والخاص، وغير الربحي" التي قدمت إسهامات مميزة لتحقيق أهداف الجمعية.
وكانت الشركة حصلت أيضا على شهادة التميز تجربة المستهلك كأول شركة تحصل على هذه الشهادة بعد استيفائها كافة المعايير الموضوعة من الجمعية لايجاد تجربة تحافظ على حقوق المستهلك في السوق السعودي.
وبهذه المناسبة بارك الأستاذ عبدالسلام الجبر لجميع منسوبي الشركة هذه الجائزة التي تعكس العمل المميز الذي قاموا به في خدمة العملاء والاجتهاد والمثابرة من أجل نيل رضاهم، وتابع قائلاً: نعول كثيراً في الشركة على الصفوف الأمامية من موظفينا الذين يكونون على اتصال مباشر مع عملائنا الكرام لذلك لا ندخر جهداً في تقديم كل الدعم لهم من خلال البرامج التدريبية والتفاعل السريع فهم الواجهة الرئيسية للشركة، وأيضاً أهم المصادر التي نعتمد عليها في التعرّف على الرغبات وتطلعات عملائنا من أجل مواصلة عملية التطوير المستمر لرحلة تجربة العميل.
وأكد الجبر بأن الحصول على الجائزة والشهادة من جهة تعنى بحقوق المستهلك وتحسين تجربته في السوق السعودي يضاعف من مسؤولية الشركة ومنسوبيها لمواصلة العمل والارتقاء بما يقدمونه من أجل مواصلة الحفاظ على القمة.
ومن جانبه، بارك الأمين العام للجمعية الدكتور ناصر بن دهيم لشركة الجبر الحصول جائزة التميز في حماية المستهلك على شهادة التميز في تجربة العميل، مثمناً الجهود التي تقوم بها الشركة في هذه الجانب، وعن احتفال الجمعية وتكريمها لعدد من الجهات قال: "تعمل الجمعية على إقامة الجائزة سنوياً لتحقيق رؤيتها بأن تكون الجهة الرائدة محلياً وإقليمياً في تطوير وتحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي".
وأضاف: تهدف "الجائزة" إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، والمساهمة في تحقيق علاقة متينة مع الجهات والأفراد.