الجبر التجارية تحصل على جائزة التميز في حماية المستهلك

وبهذه المناسبة بارك الأستاذ عبدالسلام الجبر لجميع منسوبي الشركة هذه الجائزة التي تعكس العمل المميز الذي قاموا به في خدمة العملاء والاجتهاد والمثابرة من أجل نيل رضاهم، وتابع قائلاً: نعول كثيراً في الشركة على الصفوف الأمامية من موظفينا الذين يكونون على اتصال مباشر مع عملائنا الكرام لذلك لا ندخر جهداً في تقديم كل الدعم لهم من خلال البرامج التدريبية والتفاعل السريع فهم الواجهة الرئيسية للشركة، وأيضاً أهم المصادر التي نعتمد عليها في التعرّف على الرغبات وتطلعات عملائنا من أجل مواصلة عملية التطوير المستمر لرحلة تجربة العميل.