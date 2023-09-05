بيشة.. ولادة قيصرية معقدة تُنقذ حياة أم وجنينها

الجدير بالذكر أنه وخلال شهر أغسطس 2023م، تم استقبال 4477 مستفيداً في طوارئ المستشفى بالإضافة إلى استقبال 3620 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 788 فيما تم إجراء 437 عملية جراحية.