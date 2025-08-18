في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. "المهيدلي" يحذر من التحديات ويحث على تمكين المجتمعات

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، عبد الله بن سهيل المهيدلي، أن العمل الإنساني يُعد من أبرز صور التضامن البشري، وحاجزًا يحفظ كرامة الإنسان في وجه الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن الحاجة إليه تتزايد مع تصاعد النزاعات والمخاطر المناخية.
وفي تصريح خاص لـ"سبق"، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس 2025، أشار "المهيدلي" إلى جملة من التحديات التي تواجه العمل الإنساني، أبرزها: تعقيد الأزمات، النزوح الجماعي، ضعف التمويل، استهداف العاملين في المجال الإنساني، والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أن الحل يكمن في التحول من الإغاثة المؤقتة إلى تمكين المجتمعات، من خلال دعم برامج التعليم والصحة والاقتصاد المحلي، واستخدام التكنولوجيا لتتبع الاحتياجات وتقييم الأثر، بالإضافة إلى بناء تحالفات قوية بين الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني.
وشدد "المهيدلي" على أهمية دعم ثقافة التطوع، وتسليط الضوء إعلاميًا على القضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن تظاهرة هذا العام تُقام تحت شعار "لنحمي الإنسانية"، بهدف تعزيز التضامن العالمي وحماية العاملين في المجال الإنساني.
وقال: "نحن بحاجة إلى إبراز معاناة اللاجئين والنازحين، وتوفير الدعم والحماية للعاملين في الميدان"، مؤكدًا أن العمل الإنساني يجب أن يُفعّل على مدار العام، لا في مناسبة واحدة، من أجل التخفيف من المعاناة ومواجهة التحديات المتزايدة.
وفي ختام تصريحه، شدد على أن كل مبادرة تُبذل لتخفيف الألم، هي استثمار في مستقبل أكثر إنصافًا وعدالة، داعيًا الأفراد والمؤسسات إلى تحمّل مسؤولياتهم في صنع الفارق.