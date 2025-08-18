في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. "المهيدلي" يحذر من التحديات ويحث على تمكين المجتمعات

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، عبد الله بن سهيل المهيدلي، أن العمل الإنساني يُعد من أبرز صور التضامن البشري، وحاجزًا يحفظ كرامة الإنسان في وجه الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن الحاجة إليه تتزايد مع تصاعد النزاعات والمخاطر المناخية.