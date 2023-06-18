تبوك.. ١٠ آلاف حاج يتلقون الخدمات الوقائية والعلاجية بـ"منفذ حالة عمار"

وأكدت "الصحة "أن أكثر من ١٠٩٠٠ حاج تلقوا الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين حتى أمس السبت عبر منفذ حالة عمار؛ وذلك في إطار منظومة خدمات مخطط لها أن تكون على مستوى عالٍ من التميز في الأداء لخدمة حجاج بيت الله الحرام.