السفارة الأمريكية بالرياض تحتفل بذكرى "عيد الاستقلال" برؤية أمريكية - سعودية لاستكشاف الفضاء

وعلى مدى ثمانية عقود، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية العمل مع المملكة لتعزيز المصالح المشتركة في كثير من المجالات منها الدبلوماسية والتجارة والثقافة وغيرها. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز المصالح المشتركة مع المملكة في مجال الأمن والازدهار الإقليمي، بينما تبحث أيضًا عن فرص للتعاون في مجالات مثل الفنون والتعليم والترفيه والسياحة. إن كلا البلدين على استعداد لمواصلة استكشاف التعاون، بما في ذلك المشروعات المشتركة المحتملة في الفضاء، مما يؤكد تطلعًا مشتركًا إلى علاقة أقوى بين الولايات المتحدة والمملكة في المستقبل.