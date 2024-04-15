"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2024

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 0.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، متأثرًا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 2.2%، بينما انخفضت كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5%، وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.
وتفصيلًا، من خلال رصد "سبق " لمؤشرات الهيئة العامة للإحصاء، أظهرت البيانات أن المؤشر يشمل ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتضمن الأصناف التالية: (قطعة أرض، عمارة، معرض/ محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.2% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
كما شهدت أسعار الشقق ارتفاعًا بنسبة 0.8%، في حين انخفضت أسعار العمائر السكنية بنسبة 0.2% والفلل بنسبة 2.3% والبيوت بنسبة 1.6% وأسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1% في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الأول من عام 2024 ولم تسجل أي تغيير، وانخفضت أسعار كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5%، وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2023، وقد تأثر مؤشر العقارات الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.4%.
ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.7%، وفي المقابل انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.2%، والفلل بنسبة 0.4%، والبيوت بنسبة 1.0%، في حين سجلت أسعار القطاع التجاري استقرارًا ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر، وذلك لانخفاض أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.3%.
في حين استقرت أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر في الربع الأول من 2024، من ناحية أخرى، استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغيير.
يذكر أنه في الربع الأول من 2024م ووفقًا للبيانات، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا إلى 83.0 نقطة خلال الربع الأول 2024 وفقًا لسنة الأساس 2014، مقارنةً بـ 82.5 نقطة خلال الربع الأول 2023، وكانت الهيئة العامة الإحصاء قد حددت عام 2014 كسنة أساس (100 نقطة) لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.