"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2024

يذكر أنه في الربع الأول من 2024م ووفقًا للبيانات، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا إلى 83.0 نقطة خلال الربع الأول 2024 وفقًا لسنة الأساس 2014، مقارنةً بـ 82.5 نقطة خلال الربع الأول 2023، وكانت الهيئة العامة الإحصاء قد حددت عام 2014 كسنة أساس (100 نقطة) لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.