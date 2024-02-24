الوراثة أهم سبب ولا قيمة للنظر.. استشاري: تصحيح الجنس جائز شرعًا وهذه طريقته

وعن كيفية تصحيح الجنس، ما إذا كان ولدًا أم بنتًا، قال "جمال": إن الأمر يعتمد في المقام الأول على مستوى الكروموسومات سواء كان لدى الشخص مبيض أو خصية، وفي حالة الخصية هل تفزر هرمونات تعطي الوضع الظاهر ذكورة.