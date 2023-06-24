"أكاديمية طويق".. نجاح ملموس يعكس تفوّق الكوادر السعودية في سباق التكنولوجيا

كان الأمن السيبراني والتقني بشكل عام في صدارة الاهتمام، نظرًا لأن المعارك تدور اليوم في فضاء الإنترنت وداخل الشبكة العنكبوتية، كما تعد علوم الحاسب من التخصصات المتزايدة الصاعدة في السنوات الأخيرة، مع انتشار للتطبيقات والهواتف الذكية وتسابق الدول في الابتكارات وصراع التكنولوجيا الرقمية، مما يؤكد أن الغزو الناعم أخطر ما يهدد المجتمعات إذا لم يواجه بالوعي وتأهيل الكوادر المحلية.