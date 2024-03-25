بطاقة جدة الرمضانية توفر للزائر خدمة الشراء بأسعار مخفضة وعروض خاصة

تعتبر مدينة جدة من أجمل الأماكن لقضاء شهر رمضان المبارك، حيث تنبض ليلاً ونهاراً، في هذا الشهر الفضيل، بالعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة، التي تضفي أجواءً لا مثيل لها على جميع شوارع ومراكز المدينة.
وتحتوي مدينة جدة على العديد من المقومات السياحية؛ بدءاً من الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمتاجر والعلامات التجارية وغيرها الكثير، ولأن الرحلة لا تكتمل إلا بالشراء والتجربة، تم إطلاق بطاقة جدة الرمضانية؛ التي تسمح لحاملها التحكم بالمصاريف وجدول الرحلة؛ من خلال بطاقة واحدة تجمع بطاقات مخصصة تضم أهم العلامات التجارية المعروفة محلياً وعالمياً.
وتشتمل البطاقة على العديد من الخدمات أبرزها النقل، حيث تشمل الوصول إلى خدمات النقل الخاصة، إضافة إلى الفنادق والمنتجعات، فتوفر وصولاً إلى أسعار مخفضة أو عروض خاصة في مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات. ولقد خصت الزائر أيضاً بعروض تخص الاحتياجات اليومية، فتقدم خصومات أو عروضاً خاصة على مشتريات البقالة في المتاجر المشاركة. وتشمل العروض أيضاً المطاعم، والمقاهي والأزياء، وكذلك التجارب المحلية، حيث تتيح الوصول إلى أنشطة وتجارب محلية، التي تشمل الجولات والفعاليات الثقافية أو الأنشطة الترفيهية.
ويمكن شراء البطاقة من الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وهو https://giftcards.resal.me/card/jeddah-ramadan-card?utm_source=visitsaudi&utm_medium=VS_Referral&utm_campaign=Ramdan_Season
وتتضمن البطاقة مجموعة متنوعة من الأنشطة والعلامات التجارية داخل كل فئة من الفئات المدرجة. وهذا يتيح لحامل البطاقة الاختيار استناداً إلى تفضيلاته واحتياجاته خصومات موسمية واختيارية.
وكما تمتاز بطاقة جدة بوجود العديد من الخيارات المناسبة للعائلة والأصدقاء والأفراد، فيمكن تقديم هذه البطاقة من خلال إرسالها كهدية عبر الموقع الرسمي لمنصة رسال.
وتأتي هذه الخصومات والعروض ضمن شراكة إستراتيجية مع روح السعودية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات؛ لتعزيز السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين والمقيمين والسياح والمعتمرين والزوار على الاستمتاع بالوجهات السياحية، والأنشطة والفعاليات التي تشهدها مدن المملكة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.