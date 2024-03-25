بطاقة جدة الرمضانية توفر للزائر خدمة الشراء بأسعار مخفضة وعروض خاصة



وتشتمل البطاقة على العديد من الخدمات أبرزها النقل، حيث تشمل الوصول إلى خدمات النقل الخاصة، إضافة إلى الفنادق والمنتجعات، فتوفر وصولاً إلى أسعار مخفضة أو عروض خاصة في مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات. ولقد خصت الزائر أيضاً بعروض تخص الاحتياجات اليومية، فتقدم خصومات أو عروضاً خاصة على مشتريات البقالة في المتاجر المشاركة. وتشمل العروض أيضاً المطاعم، والمقاهي والأزياء، وكذلك التجارب المحلية، حيث تتيح الوصول إلى أنشطة وتجارب محلية، التي تشمل الجولات والفعاليات الثقافية أو الأنشطة الترفيهية.