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36 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 6

الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة في مناطق عدة
36 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 6
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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس على معظم المناطق.

وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 36 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 6 درجات فقط.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 34 مئوية في: (المدينة المنورة، وجدة، وجازان، وينبع)، و33 درجة في القنفذة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة بـ6 مئوية، وطريف 9 درجات، وأبها وعرعر وسكاكا والقريات 10 درجات.

وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى إلى استمرار الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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