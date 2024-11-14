36 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 6

وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى إلى استمرار الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.