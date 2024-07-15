خلال الربع الثاني 2024.. "أمانة جدة" تنفّذ أكثر من 4.537 ساعة تطوعية

نفّذت أمانة محافظة جدة -ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية- أكثر من 4.537 ساعة تطوعية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، والتي تضمنت المشاركات المجتمعية بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التشجيع على المشاركة في الأعمال التطوعية ودعمها.
وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن عدد المتطوعين المشاركين خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 364 متطوعًا ومتطوعة، ومنحت الأمانة 1.003 شهادات؛ فيما بلغ إجمالي الفرص التطوعية المنشورة على "منصة أصدقاء جدة" حتى تاريخه 521 فرصة.
وأضاف "حمودة" أن من المبادرات التي تم تنفيذها، إطلاق البالونات الزرقاء بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد، ومبادرة إفطار الجود الرمضانية لذوي الإعاقة، وأخرى للتوعية بمشكلات السمع، وللتوعية بالسكتة الدماغية، ومبادرة للتوعية بإصابات الركبة، ومبادرة "تميز" للتوعية باضطرابات طيف التوحد، ومبادرات "جدة متنفسنا" لتنظيف الشواطئ، ومثلها لزراعة الشتلات تزامنًا مع أسبوع البيئة، بالإضافة لماراثون الحمدانية وغيرها.
يُذكر أن ذلك يأتي استمرارًا لبرامج ومبادرات أمانة جدة في تفعيل ثقافة التطوع وترسيخها ضمن مستهدفات رؤية 2030، بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات والجامعات الحكومية والأهلية وغرفة جدة وجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة، والجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الإعاقة، بالإضافة لمتطوعي "أصدقاء أمانة جدة" لتعزيز دور المجتمع في الأعمال التطوعية.