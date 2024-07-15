خلال الربع الثاني 2024.. "أمانة جدة" تنفّذ أكثر من 4.537 ساعة تطوعية

وأضاف "حمودة" أن من المبادرات التي تم تنفيذها، إطلاق البالونات الزرقاء بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد، ومبادرة إفطار الجود الرمضانية لذوي الإعاقة، وأخرى للتوعية بمشكلات السمع، وللتوعية بالسكتة الدماغية، ومبادرة للتوعية بإصابات الركبة، ومبادرة "تميز" للتوعية باضطرابات طيف التوحد، ومبادرات "جدة متنفسنا" لتنظيف الشواطئ، ومثلها لزراعة الشتلات تزامنًا مع أسبوع البيئة، بالإضافة لماراثون الحمدانية وغيرها.