"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: أمطار رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية على الشفا والطائف والهدا، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وذعبلوتن وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء.