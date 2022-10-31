"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: أمطار رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية على الشفا والطائف والهدا، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة صباحًا.