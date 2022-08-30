أسلحة بإصدارات خاصة في معرض الصقور والصيد

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يسعى من خلال المعرض إلى جمع كل ما يُبرِز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية. ويستقبل المعرض زواره حتى 3 سبتمبر المقبل، من الساعة 4 عصرًا إلى 11 مساءً، مع إمكان شراء تذاكر المعرض عبر موقعيْ فيرجن ميغاستور، وبلاتينيوم لست، أو من مواقع شراء التذاكر بمقر المعرض.