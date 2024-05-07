أمانة الرياض تكشف عن تفاصيل مشروعات تصريف مياه السيول والأمطار

ووضع أمير منطقة الرياض، حجر أساس 7 مشروعات لتصريف السيول ودرء أخطار مياه الأمطار انطلاقًا لبدء العمل على تنفيذها، وهي تنفيذ شبكات تصريف السيول بأحياء (الياسمين، العارض، القيروان) بشمال الرياض، وتنفيذ شبكات تصريف السيول بأحياء (المونسية، الرمال، الملك عبدالله)، وتنفيذ شبكات تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء شرق الرياض وتشمل أحياء (الشهداء، غرناطة، اليرموك، القادسية، قرطبة، الرمال)، وتنفيذ شبكات تصريف مياه السيول والأمطار بأحياء غرب الرياض وتشمل أحياء (ظهرة لبن،السويدي الغربي، ظهرة نمار)، ومشروع فتح وتهذيب أودية أراضي المنح بحي عريض، ومشروع فتح وتهذيب الأودية والشعاب بأراضي المنح بحي الخير، ومشروع معالجة مواقع تجمعات مياه السيول والأمطار بمدينة الرياض، بتكلفة تجاوزت ثلاثة مليارات ريال.