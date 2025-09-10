"الجبر": الرد السعودي الحازم على العدوان الإسرائيلي يقلب المعادلة ويؤكد وحدة الصف الخليجي

تؤكد الكاتبة الصحفية نوال الجبر أن الرد السعودي السريع والحازم على العدوان الإسرائيلي ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل إعلان استراتيجي بأن أمن الخليج كل لا يتجزأ، وأن الرياض تقف في الصف الأول دفاعًا عن سيادة قطر واستقرار المنطقة.
وكتبت الجبر في افتتاحية صحيفة الرياض: "جاء صوت المملكة واضحًا وحاسمًا… المساس بأي دولة خليجية هو مساس بالبيت الخليجي بأسره". وأوضحت أن بيان وزارة الخارجية لم يكن رد فعل عابرًا، بل "رسالة سياسية تعكس إدراكًا عميقًا لمخاطر اللحظة".
وأضافت الجبر أن الأمر لم يقف عند البيان؛ بل "عززه اتصال سمو ولي العهد الذي أكد خلاله وقوف المملكة إلى جانب قطر بكل ما تملكه من إمكانات". مشيرة إلى أن هذا الاتصال جسّد معنى الأخوة الصادقة، وأرسل "رسالة واضحة بأن الرياض والدوحة صف واحد".
كما تؤكد الكاتبة أن الرياض "لا ترى في الاعتداء حادثًا معزولًا، بل جزءًا من سياسة توسعية تهدد منظومة الأمن الإقليمي والدولي"، معتبرة أن تحذيرها من العواقب الوخيمة يُذكّر القوى الكبرى بأن "التغاضي يقوض القانون الدولي".
واختُتم المقال بالتأكيد على أن "الرد السعودي قلب المعادلة"، إذ أثبتت المملكة أن دورها يمتد ليشمل الدفاع عن سيادة أشقائها وصون أمن المنطقة، والحفاظ على الخليج جدارًا واحدًا في وجه أي اعتداء.