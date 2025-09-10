"الجبر": الرد السعودي الحازم على العدوان الإسرائيلي يقلب المعادلة ويؤكد وحدة الصف الخليجي

وأضافت الجبر أن الأمر لم يقف عند البيان؛ بل "عززه اتصال سمو ولي العهد الذي أكد خلاله وقوف المملكة إلى جانب قطر بكل ما تملكه من إمكانات". مشيرة إلى أن هذا الاتصال جسّد معنى الأخوة الصادقة، وأرسل "رسالة واضحة بأن الرياض والدوحة صف واحد".