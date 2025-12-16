"الهلال الأحمر" يرفع جاهزيته للحالة المطرية بمنطقة الرياض

وشددت على أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واتباع إجراءات السلامة خلال هطول الأمطار، مع ضرورة تجنب مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والالتزام بقواعد السلامة المرورية والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني، مع ترك المجال مفتوحًا أمام الفرق الإسعافية لأداء مهامها بفعالية.