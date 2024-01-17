"الماجدية ريزدنس" تتنازل عن أتعاب تطوير مشروع سكني لصالح جمعية "تعلّم" بنحو ستة ملايين ريال

وتعكس هذه المبادرة الاجتماعية التزام "الماجدية ريزدنس" بدورها الاجتماعي الفاعل، وتحمُّل رسالةٍ قويةٍ حول الدور الفعَّال الذي يمكن أن تلعبه الشركات في دعم المشاريع الخيرية، التي تعود بالنفع على المُجتمع كاملًا.