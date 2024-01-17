"الماجدية ريزدنس" تتنازل عن أتعاب تطوير مشروع سكني لصالح جمعية "تعلّم" بنحو ستة ملايين ريال

انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية، تكفّلت "الماجدية ريزدنس" بتنفيذ وتسويق وبيع مشروعٍ سكنيٍّ "الماجدية 123"، بقيمةٍ تتجاوز ستة ملايين ريال، وذلك لصالح جمعية "تعلَّم".
وقامت "الماجدية ريزدنس" بكافة أعمال التسويق لمشروع "الماجدية 123"، الذي يقع في موقعٍ إستراتيجيّ بحي النرجس بالرياض، المقام على مساحة 4359 مترًا مربعًا، ويوفر 59 وحدة سكنية، ستعود عائدات بيعها بالكامل لصالح جمعية "تعلَّم"؛ مما يُسهم في دعم مشروعات تعليم القرآن الكريم وعلومه.
وقامت "الماجدية ريزدنس" بإطلاق حملاتٍ تسويقيةٍ مبتكرةٍ وشاملةٍ لجذب المهتمين بشراء وحدات المشروع، حيث ستكون كل عملية شراء خطوةً نحو دعم وتعزيز تعليم القرآن الكريم وعلومه في المجتمع.
وتعكس هذه المبادرة الاجتماعية التزام "الماجدية ريزدنس" بدورها الاجتماعي الفاعل، وتحمُّل رسالةٍ قويةٍ حول الدور الفعَّال الذي يمكن أن تلعبه الشركات في دعم المشاريع الخيرية، التي تعود بالنفع على المُجتمع كاملًا.