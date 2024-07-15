غابة رغدان بالباحة توفر تجربة تخييم لا تُنسى وسط الطبيعة الساحرة

وتشتهر غابة رغدان بكثافة أشجار العرعر التي تعد من أهم الأشجار التي اعتمد عليها الإنسان في الكثير من متطلبات الحياة منذ آلاف السنين، وهي إحدى النباتات المعمرة ودائمة الخضرة، التي تنمو في المناطق الباردة، وهي من أهم عوامل الجذب السياحي في المنطقة، نظراً لاخضرارها على مدار العام، وتشكيلها غطاءً نباتيًا يجمع بين الجمال والظل.