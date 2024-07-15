غابة رغدان بالباحة توفر تجربة تخييم لا تُنسى وسط الطبيعة الساحرة

يُعد متنزه غابة رغدان بمنطقة الباحة، وجهة جذب بارزة، وتجارب ممتعة خلال فصل الصيف، حيث الكساء الأخضر الذي تفرش أرض الغابة لاستقبال ضيوف الصيف، مما منح المتنزهين خيارات متنوعة بين التخييم بين أشجار العرعر المكسوة بالنباتات والأعشاب الخضراء.
ويحظى التخييم بالتجربة الأكثر رواجاً في هذه الأوقات نظراً لبرودة الأجواء وتساقط الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وتتنوع جلسات المتنزهين ما بين "التخييم" كتجربة ممتعة عبر مخيمات مجهزة داخل الغابة.
وتشتهر غابة رغدان بكثافة أشجار العرعر التي تعد من أهم الأشجار التي اعتمد عليها الإنسان في الكثير من متطلبات الحياة منذ آلاف السنين، وهي إحدى النباتات المعمرة ودائمة الخضرة، التي تنمو في المناطق الباردة، وهي من أهم عوامل الجذب السياحي في المنطقة، نظراً لاخضرارها على مدار العام، وتشكيلها غطاءً نباتيًا يجمع بين الجمال والظل.