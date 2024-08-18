برنامج صيف السعودية 2024 مستمر في تلبية تطلعات هواة الاستكشاف والمغامرة

وجاءت إقامة هذه البطولة في وقت تشهد فيه المنطقة أجمل أوقات فعاليات برنامج صيف السعودية 2024، وفي وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أكثر سهولة من أي وقت مضى؛ إذ توفر المملكة عددًا من أنواع التأشيرات التي تتيح حضور الفعاليات والزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، مثل تأشيرات السياح والمرور والأهل والأصدقاء، بجانب تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية، أو عند الوصول، إضافة إلى المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنجن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.