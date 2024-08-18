برنامج صيف السعودية 2024 مستمر في تلبية تطلعات هواة الاستكشاف والمغامرة

اختُتمت أمس مباراة بطولة كأس السوبر السعودي بانتصار الهلال على شقيقه النصر في تظاهرة رياضية ممتعة، وسط أجواء سياحية مميزة، في واحدة من أجمل فعاليات برنامج صيف السعودية 2024، استمتع من خلالها عشاق كرة القدم وزوَّار عسير بالأجواء الطبيعية والطقس البارد، وعدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية، مع فرصة مواتية لزيارة العديد من نقاط الجذب في المنطقة.
وشهدت أيام البطولة إقبالاً كبيرًا من عشاق كرة القدم، زحفوا من جميع مناطق المملكة لمتابعة البطولة داخل وخارج الملعب، وفي مناطق المشجعين في المفتاحة ومدماك وبلاتو وأرياش، كما استمتعوا بإجازة الصيف في واحدة من أجمل الوجهات الصيفية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
كما تجذب عسير في مثل هذه الأيام العديد من عشاق الطبيعة والاستكشاف والمغامرة من خارج المملكة.
وتقدم وجهة عسير لزوَّارها في هذه الأيام زخمًا وافرًا من الأنشطة والفعاليات، إضافة لقائمة ممتعة من المواقع المميزة التي تستحق الزيارة، وتجذب جميع أفراد العائلة، وتلبي تطلعاتهم في وجهات ترفيهية شهيرة، مثل بلاتو وأرياش وترحاب، إضافة إلى شارع الفن الذي يتميز بأشجار الجاركندا وألوان البنفسج. كما يجد عشاق الطبيعة خيارات واسعة ومميزة، مثل زيارة قرية الحبلة وعقبة حبو وغيم وكوخ الجبال وكوخ السرو وكوخ العسل.. وعدد من المزارع، مثل مزرعة أعناب والليوان، إضافة لقرية السما ومطل عقبة الصماء.
كما تُعدُّ منطقة عسير وجهة لمحبي التراث والثقافة الأصيلة والاستكشاف؛ حيث تبرز قرية رجال ألمع كواحدة من أهم مواقع التراث الإنساني العالمي بالمملكة، كما تتنوع الخيارات لزيارة قصور أبو سراح التاريخية وقصور آل مشيط وقرية المفتاحة وقرية زينة التاريخية، وعدد من المتاحف مثل متحف الراقدي ومتحف المقر ومتحف فاطمة.
كما يتميز صيف عسير بالأنشطة والتجارب السياحية الممتعة، التي يقبل عليها الشباب والشابات، إضافة لجميع أفراد العائلة من داخل وخارج المنطقة والمملكة، مثل الكشتة والهايكنج والتخييم.
وبإمكان الراغبين في مزيد من المعلومات عن المواقع المميزة والفعاليات والعروض والباقات المميزة كافة زيارة موقع "روح السعودية" visitsaudi.com/summer، والتخطيط لإجازة سعيدة، وأوقات لا تُنسى.
وجاءت إقامة هذه البطولة في وقت تشهد فيه المنطقة أجمل أوقات فعاليات برنامج صيف السعودية 2024، وفي وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أكثر سهولة من أي وقت مضى؛ إذ توفر المملكة عددًا من أنواع التأشيرات التي تتيح حضور الفعاليات والزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، مثل تأشيرات السياح والمرور والأهل والأصدقاء، بجانب تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية، أو عند الوصول، إضافة إلى المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنجن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
كما يوفر موقع "روح السعودية" المعلومات كافة المرتبطة بإصدار التأشيرات والمتطلبات، والعديد من الخدمات والتسهيلات المقدَّمة.