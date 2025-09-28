أول سعودي ينال تصنيف "الإيكاو" الدولي.. فهد الغامدي يحقق إنجازًا عالميًّا في الطيران

حقق فهد بن خالد الغامدي إنجازًا غير مسبوق بحصوله على تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، ليكون أول سعودي ينال هذا الاعتراف الدولي في مجال تسهيلات النقل الجوي من المنظمة التي تضم (193) دولة عضوًا وتتخذ من مونتريال الكندية مقرًّا لها.
ويُجسد هذا الإنجاز الحضور السعودي الفاعل على الساحة الدولية، ويؤكد ريادة المملكة عالميًّا في قطاع الطيران ضمن أهدافها الطموحة لتكون في مقدمة دول العالم.
واختارت "الإيكاو" الغامدي ضمن (12) خبيرًا دوليًّا فقط، مدربًا وخبيرًا متخصصًا ومرجعًا معتمدًا في الملحق التاسع الخاص بتسهيلات النقل الجوي، حيث تتركز مسؤولياته في تدريب ممثلي الدول الأعضاء، وتقديم المشورة الفنية للحكومات، وتطوير البروتوكولات والتشريعات الدولية، فضلًا عن إعداد المواد التدريبية وتحديث الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 ودعم الدول في تطبيق المعايير الدولية.
وأوضح الغامدي أن تجربته العملية في الهيئة العامة للطيران المدني، حيث شغل منصب مدير عام إدارة تسهيلات النقل الجوي، كانت الأساس لنجاحه الدولي، مشيرًا إلى أن التحديات المحلية صقلت مهاراته التي يطبقها اليوم عالميًّا في بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات بين الخبراء الدوليين.
وقال الغامدي: "مؤمنٌ بأن نجاحي بداية لحضور سعودي أقوى في منظمات الطيران الدولية، ووجود خبير سعودي في هذا الموقع المؤثر يعزز مكانة المملكة ويدعم طموحاتها بأن تصبح مركزًا عالميًّا للطيران والنقل الجوي، ضمن رؤية 2030 التي تستهدف رفع أعداد المسافرين من (103) ملايين إلى (330) مليون مسافر، وجعل المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا."
وأكد أن هذا النجاح يصب في خدمة قطاع الطيران السعودي والعالمي الذي يشهد نموًّا متسارعًا، موضحًا أن طموحه يمتد لتأهيل كوادر سعودية جديدة للعمل في المنظمات الدولية، بحيث يمثل كل خبير سعودي في الخارج قوة ناعمة للمملكة.