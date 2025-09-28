أول سعودي ينال تصنيف "الإيكاو" الدولي.. فهد الغامدي يحقق إنجازًا عالميًّا في الطيران

واختارت "الإيكاو" الغامدي ضمن (12) خبيرًا دوليًّا فقط، مدربًا وخبيرًا متخصصًا ومرجعًا معتمدًا في الملحق التاسع الخاص بتسهيلات النقل الجوي، حيث تتركز مسؤولياته في تدريب ممثلي الدول الأعضاء، وتقديم المشورة الفنية للحكومات، وتطوير البروتوكولات والتشريعات الدولية، فضلًا عن إعداد المواد التدريبية وتحديث الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 ودعم الدول في تطبيق المعايير الدولية.