"الزكاة" تواصل استقبال طلبات الالتحاق في برامج حديثي التخرج

وأوضحت الهيئة في وقت سابق أن برامج حديثي التخرج تُنفَّذ بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية، وجهات أكاديمية مرموقة، ويستهدف برنامج "بناء الكفاءات" في نسخته السادسة النخب من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس أو الماجستير، في أكثر من 25 تخصصًا، تتضمن عددًا من المسارات التدريبية من أبرزها، الشؤون القانونية، والتحليل والمخاطر، والعمليات، والبحوث والاستشارات الزكوية، والأنظمة التقنية والرقمنة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، والاستراتيجية والتطوير، والشؤون الهندسية، والتواصل المؤسسي، في حين يستهدف برنامج "أمين" الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، ويركز البرنامج على بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية في مجالات العمل الجمركي.