"الزكاة" تواصل استقبال طلبات الالتحاق في برامج حديثي التخرج

تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استقبال طلبات الالتحاق في برامج حديثي التخرج، التي تشمل برنامج "بناء الكفاءات" في نسخته السادسة، وبرنامج "أمين" في النسخة الرابعة، حيث بدأ التقديم على البرنامجين يوم 11 يوليو الماضي، ويستمر حتى يوم الخميس 20 يوليو الجاري.
وأوضحت الهيئة في وقت سابق أن برامج حديثي التخرج تُنفَّذ بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية، وجهات أكاديمية مرموقة، ويستهدف برنامج "بناء الكفاءات" في نسخته السادسة النخب من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس أو الماجستير، في أكثر من 25 تخصصًا، تتضمن عددًا من المسارات التدريبية من أبرزها، الشؤون القانونية، والتحليل والمخاطر، والعمليات، والبحوث والاستشارات الزكوية، والأنظمة التقنية والرقمنة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، والاستراتيجية والتطوير، والشؤون الهندسية، والتواصل المؤسسي، في حين يستهدف برنامج "أمين" الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، ويركز البرنامج على بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية في مجالات العمل الجمركي.
وتوفر برامج "حديثي التخرج" العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين؛ أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة "وارتون" الأمريكية التي تُعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، وبرامج أخرى تقدمها جهات رائدة في المجال الأكاديمي، كما يُقدَم للملتحقين في البرنامجين تأمينًا طبيًّا ومكافأة مالية شهرية، وغيرها من الحوافز.
ودعت الهيئة جميع المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات القبول، من خلال زيارة صفحة برامج "حديثي التخرج" المتاحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني .