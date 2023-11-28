ضبْط مقيمَين لنقلهما أكثر من 3 م3 حطب محلي في عسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمَين من الجنسية السودانية مُخالفَين لنظام البيئة، لنقلهما أكثر من (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة عسير.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكّدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.