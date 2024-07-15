الأول من نوعه بالسعودية.. قسم الأسنان بـ"مستشفى المملكة" يحصل على شهادة TEMOS الدولية

حقّق مستشفى المملكة- قسم الأسنان، إنجازًا نوعيًّا بحصوله على شهادة الاعتراف الدولية TEMOS، نتيجة تحقيقه كافة معايير ضبط جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وفق أعلى المعايير الدولية.
ويُعَد هذا الإنجاز الأولَ من نوعه على مستوى المملكة؛ حيث أصبح مستشفى المملكة أول مستشفى في القطاع الصحي يحصل على شهادة TEMOS، كما أنه أول قسم لطب الأسنان على مستوى الشرق الأوسط ينال هذا التميز.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية المملكة 2030 وتعزيزًا لمكانة المملكة كوجهة رائدة ومزود للرعاية الصحية العالمية.
ويُعتبر حصول مستشفى المملكة على هذه الشهادة المرموقة التي تعد فخرًا وتتويجًا مستحقًّا لها؛ انعكاسًا لالتزامها بتقديم أعلى معايير الجودة للمرضى، سواء داخليًّا أو دوليًّا.
يُذكر أن هيئة TEMOS، هي منظمة دولية رائدة مقرها ألمانيا، وتمنح شهادات الاعتراف العالمية في جودة تقديم أفضل الممارسات الدولية في الرعاية السريرية وتجربة المرضى للمستشفيات والعيادات حول العالم.
وتُعَد معايير TEMOS صارمة ودقيقة، وتغطي جميع جوانب الرعاية الصحية، بدءًا من سلامة المرضى وصولًا إلى جودة الخدمات الطبية وكفاءة الموظفين.