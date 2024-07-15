الأول من نوعه بالسعودية.. قسم الأسنان بـ"مستشفى المملكة" يحصل على شهادة TEMOS الدولية

ويُعَد هذا الإنجاز الأولَ من نوعه على مستوى المملكة؛ حيث أصبح مستشفى المملكة أول مستشفى في القطاع الصحي يحصل على شهادة TEMOS، كما أنه أول قسم لطب الأسنان على مستوى الشرق الأوسط ينال هذا التميز.