لوسيل وينتر وندرلاند ترحب بضيوف كأس آسيا قطر 2023

أعلنت لوسيل وينتر وندرلاند، المدينة الترفيهية الأحدث في قطر والممتدة على مساحة 100 ألف متر مربع في جزيرة المها، عن ترحيبها بضيوف قطر الذين حضروا لمتابعة فعاليات كأس آسيا قطر 2023، لتكون جزءاً لا يتجزأ من أجواء الساحرة المستديرة، ولإضفاء أجواء استثنائية على البطولة المقامة وجعلها ذكرى لا تنسى.
وبفضل مفهومها الترفيهي المذهل والمتألق والفريد من نوعه في قطر والمنطقة، استطاعت مدينة لوسيل وينتر وندرلاند منذ انطلاقها أن تكون الوجهة الرئيسية للتسلية والترفيه لآلاف المواطنين والمقيمين وضيوف الدولة، من خلال توفير تجربة استثنائية تضمن من خلالها لكافة مرتاديها قضاء أمتع الأوقات برفقة أصدقائهم وعائلاتهم والاستمتاع بلحظات ستبقى في ذاكرتهم للأبد.
وتوفر مدينة لوسيل وينتر وندرلاند لضيوفها تجارب مطورة ومتنوعة مليئة بخيارات جذب جديدة، والمغامرات المبهجة، والألعاب الاستثنائية، من خلال أكثر من 50 لعبة ونشاطاً والتي تتنوع ما بين افعوانية "أريدُ G5"، وعجلة فيريس العملاقة "عين QNB" بطول 53 متراً، وغابة الخطوط الجوية القطرية الاحتفالية، والعديد من الألعاب الجديدة التي تم إطلاقها مع انطلاق الموسم الجديد، وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات التي ستوفر أجواء مليئة بالفرح والمرح ومناسبة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى منافذ المأكولات والمشروبات اللذيذة، والعروض الترفيهية الحية.
ويمكن للضيوف الراغبين بزيارة لوسيل وينتر وندرلاند الحصول على باقات تذاكرهم المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني لمدينة لوسيل وينتر وندرلاند (المدرج أدناه)، أو الموقع الإلكتروني لجزيرة المها، أو تطبيق جزيرة المها الإلكتروني، أو موقعي ticketMX.com و eventat للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتوفر خيارات باقات الدخول اليومية، وبطاقات اللعب غير المحدود في الفئتين العادية وVIP .
ولتمكين الزوار أيضاً من قضاء أوقات ممتعة مع أحبائهم، قامت لوسيل وينتر وندرلاند بإطلاق باقاتها الجديدة المخصصة للعائلة والأصدقاء، والتي يمكن من خلالها الاستفادة من عروض شراء 3 تذاكر والحصول على 1 مجاناً، أو شراء 4 تذاكر والحصول على تذكرتين مجانيتين، والتي يتم الحصول عليها عند المدخل الرئيسي، بالإضافة الى باقة "تمشى" التي توفر للزوار فرصة الدخول والتجول والاستمتاع بالأجواء الرائعة والفعاليات النابضة بالحياة مقابل 50 ريال قطري فقط.
تعد لوسيل وينتر وندرلاند وجهة ترفيهية عالمية المستوى وفريدة من نوعها في قطر والمنطقة، وتساهم إلى جانب عوامل الجذب الأخرى في جزيرة المها لتصبح نقطة استقطاب سياحية تلعب دوراً محوريا في ترسيخ دور قطر على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً.
وتدعم جزيرة المها البالغ مساحتها 230 ألف متر مربع، قطاع السياحة القطري بوصفها الوجهة الأحدث والأرقى والأمثل للترفيه في قطر، ونقطة جذب للباحثين عن المغامرات والرفاهية في مكان واحد، وذلك بفضل عدة عوامل أهمها أنها تضم مجموعة منتقاه من المطاعم الراقية، منها مطعم "زوما" ومطعم "إل بي إم"، ومطعم "كاربوني" ومطعم "أم شريف" من لبنان، وشارع "المها درايف" المخصص حصرياً للسيارات الفارهة، والنادي الشاطئي "باغاتيل" النابض بالحياة.
تفتح لوسيل وينتر وندرلاند أبوابها أمام الجمهور ستة أيام في الأسبوع بدءاَ من الثلاثاء إلى الأحد، وتغلق أيام الاثنين.
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع لوسيل وينتر وندرلاند https://www.lusailwinterwonderland.com/
أو الموقع الإلكتروني لجزيرة المها https://almahaisland.com/ وتحميل تطبيق جزيرة المها الإلكتروني لحجز وشراء التذاكر