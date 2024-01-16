لوسيل وينتر وندرلاند ترحب بضيوف كأس آسيا قطر 2023

وتوفر مدينة لوسيل وينتر وندرلاند لضيوفها تجارب مطورة ومتنوعة مليئة بخيارات جذب جديدة، والمغامرات المبهجة، والألعاب الاستثنائية، من خلال أكثر من 50 لعبة ونشاطاً والتي تتنوع ما بين افعوانية "أريدُ G5"، وعجلة فيريس العملاقة "عين QNB" بطول 53 متراً، وغابة الخطوط الجوية القطرية الاحتفالية، والعديد من الألعاب الجديدة التي تم إطلاقها مع انطلاق الموسم الجديد، وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات التي ستوفر أجواء مليئة بالفرح والمرح ومناسبة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى منافذ المأكولات والمشروبات اللذيذة، والعروض الترفيهية الحية.