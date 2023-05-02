مطارات جدة تودّع 328 مسافرًا من الجالية الهندية بعد إجلائهم من السودان

غادرت، بعد ظهر اليوم، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة طائرة هندية على متنها 328 مسافرًا من الجالية الهندية، متوجهةً إلى مطار دلهي بالهند بعد وصولهم بحرًا من السودان.