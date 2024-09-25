أكثر من 22 ألف مستفيد من بالبرامج المساندة في الكليات التقنية والمعاهد العام الماضي

يُذكر أن عدد البرامج المساندة المنفّذة نهاية العام الماضي بلغ 14 برنامجاً مسانداً في عدة مجالات، من أبرزها: أساسيات الخدمة السحابية، وأساسيات قواعد البيانات، وكذلك برمجة الألعاب والتطبيقات باستخدام HTML5، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، وبرنامج المسار الوظيفي، وأيضاً مهارات الاتصال والحوار.