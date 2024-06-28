محليات

نيجيريا تصدّر 200 ألف طن من اللحوم ومليون طن من فول الصويا إلى السعودية

نيجيريا تصدّر 200 ألف طن من اللحوم ومليون طن من فول الصويا إلى السعودية

قال وزير الزراعة النيجيري، أبو بكر كياري؛ إن بلاده تعمل مع الجهات السعودية المختصّة لتصدير 200 ألف طن متري من اللحوم الحمراء، ومليون طن من فول الصويا سنوياً إلى المملكة.

وأشار كياري؛ في حديثٍ لوسائل إعلام نيجيرية، إلى اتفاقية التصدير مع المملكة العربية السعودية، موضحاً أنه ناقش هذه الاتفاقية مع وزير الزراعة السعودي خلال حضوره القمة السعودية - الإفريقية حول الشراكة في المجال الزراعي عام 2023.

وأضاف وزير الزراعة النيجيري، أن الأسبوع الماضي شهد عقد اجتماعات مع رواد الأعمال النيجيريين والعاملين في مجال الزراعة؛ لضمان توفير 200 ألف طن متري من اللحوم الحمراء، ومليون طن من فول الصويا لتصديرها إلى السعودية.

نيجيريا
المملكة العربية السعودية
اللحوم الحمراء

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