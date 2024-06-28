نيجيريا تصدّر 200 ألف طن من اللحوم ومليون طن من فول الصويا إلى السعودية

وأشار كياري؛ في حديثٍ لوسائل إعلام نيجيرية، إلى اتفاقية التصدير مع المملكة العربية السعودية، موضحاً أنه ناقش هذه الاتفاقية مع وزير الزراعة السعودي خلال حضوره القمة السعودية - الإفريقية حول الشراكة في المجال الزراعي عام 2023.