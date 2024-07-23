"السديس" يوصي بالعناية بلزوم منهج الوسطية ونبذ صور الغلو والتطرف

وبيّن "السديس" أنّ العلم يزيد التمسك بالدين، والتمسك يكون بالرجوع إلى العلماء، واللحمة بين الرعاة والرعية والعناية بلزوم منهج الوسطية، ونبذ جميع صور الغلو والتطرف، والالتزام بقيم الوسطية، والاعتدال، والتحلّي بالآداب التي ينبغي أن يتحلّى بها طالب العلم.