تصريحات نصراوية بعد الكلاسيكو: أيمن يحيى جمهورنا طريقنا للبعيد ..و"مانيه" : الفارق روح "العالمي"

وقال مهاجم النصر أيمن يحيى عبر الناقل الرسمي قناة "ثمانية" : نبارك للجمهور الذي ساندنا في ملعب المباراة ، ونتج عنها ثلاث نقاط مهمة ، والجهد الذي قدمناه اليوم هو نتاج التمارين المكثفة والتصحيح ، ومع دعم الجمهور النصراوي سنذهب إلى أبعد من ذلك .