تصريحات نصراوية بعد الكلاسيكو: أيمن يحيى جمهورنا طريقنا للبعيد ..و"مانيه" : الفارق روح "العالمي"

أرجع مهاجمي النصر أيمن يحيى وساديو مانيه سرّ الفوز المهم على فريق الاتحاد في كلاسيكو ملعب الإنماء بجدة مساء الجمعة بهدفين دون مقابل بسبب التصحيح المستمر ودعم الجمهور وعودة الروح المعروفة عن "العالمي" والتي غابت فترة طويلة.
وقال مهاجم النصر أيمن يحيى عبر الناقل الرسمي قناة "ثمانية" : نبارك للجمهور الذي ساندنا في ملعب المباراة ، ونتج عنها ثلاث نقاط مهمة ، والجهد الذي قدمناه اليوم هو نتاج التمارين المكثفة والتصحيح ، ومع دعم الجمهور النصراوي سنذهب إلى أبعد من ذلك .
وحول مستواه الكبير في المباراة وعدم حصوله على جائزة رجل المباراة قال : كلنا فريق واحد ، ويكفينا حضور مدرب المنتخب هرفي رينارد ومؤازرة الجمهور .
كما تحدث نجم المباراة مهاجم النصر الغاني ساديو مانيه : قائلاً : قدمنا مباراة كبيرة وكنا متأكدين أنها لن تكون سهلة ، واحترمنا خصمنا فريق الاتحاد وقدم هو الآخر مستوى كبير ، ولكن بالأخير تحقق الفوز لأننا دخلنا ونحن عازمون على الانتصار.
وأشار أن الفارق بين الموسم الماضي والحالي وجود روح الفوز ، وتقديم صورة ممتازة عن النصر ، وتحقيق نتائج ايجابية من مباراة لأخرى ، وسنواصل المحافظة على الآداء الكبير والمستوى في قادم الجولات والبطولات.
ولم يخف "ساديو مانيه" الذي سجل في دوري روشن حتى الجولة الرابعة هدفين وصنع مثلهما ، سعادته الكبيرة بالمستوى وتسجيل الهدف الأفتتاحي وحصوله على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية.