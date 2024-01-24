تزامنًا مع إنشاء كلية للحقوق.. اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وجامعة الملك خالد

وُقّعت اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وجامعة الملك خالد في مقر النيابة العامة بمدينة أبها.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المشترك، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والدراسات، وعقد ورش العمل، وإجراء الأبحاث العلمية والاستشارات، وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يحقق أهدافهما.
وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع إنشاء كلية الحقوق بجامعة الملك خالد، والتي من المقرر أن تكون أحد الممكنات المهمة في هذا المجال.
وحضر توقيع الاتفاقية رئيس جامعة الملك خالد أ.د.فالح بن رجاء الله السلمي، وفضيلة رئيس النيابة العامة بمنطقة عسير الشيخ فهد بن محمد الغويري وعدد من منسوبي الجهتين.