تزامنًا مع إنشاء كلية للحقوق.. اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وجامعة الملك خالد

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المشترك، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والدراسات، وعقد ورش العمل، وإجراء الأبحاث العلمية والاستشارات، وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يحقق أهدافهما.