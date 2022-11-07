مركز الرقابة على الالتزام البيئي يعزّز جهود المحافظة على البيئة

ويِؤدي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أدواراً مهمة بيئياً خلال الحج في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، من بينها رفع مستوى الأداء البيئي للجهات والمؤسسات العاملة بالحج وخصوصاً في المشاعر المقدّسة، وإصدار ونشر الأدلة الإرشادية المتنوعة والرسائل البيئية المتخصصة؛ لتعزيز محتوى الإرشاد البيئي بمنظومة الحج، ونشر الاستبيانات البيئية لفهم سلوك رحلة الحج بيئياً وتطوير مستوى الأداء البيئي حالياً ومستقبلاً، ورفع مستوى الوعي البيئي للحجاج والعاملين في الحج والمساهمة في تعزيز تطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في المحافظة على البيئة وعمارة الأرض والاستخلاف فيها، والرصد والتفتيش والمتابعة لكل ما من شأنه التأثير على البيئة في منظومة الحج والمشاعر المقدسة، والتطلع نحو حج أخضر ومستدام.