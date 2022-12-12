ورود 30 بلاغاً في "شرائع مكة" بسبب الحالة المطرية أمس

ويتمحور عمل إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول بالعمل طوال العام في أعمال الصيانة والنظافة الدورية والوقائية والمعالجات لعناصر هذه الشبكات قبل وبعد مواسم هطول الأمطار، بحسب الخطط التي تضعها الإدارة؛ لضمان ديمومة عناصر الشبكة وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والسيول وتصريفها إلى المخارج الطبيعية لمجاري الأودية، كما يتم خلال ورود تحذيرات متعلقة بتوقع لهطول الأمطار من قِبل الجهات المختصة، وتوجيه وتمركز عدد 22 فرقة مزودة بالعمالة والمعدات، ويتم تمركزها بالمواقع الحرجة المحددة من قِبل جهاز الإشراف وذلك للمساهمة في تصريف مياه الأمطار والتدخل لحل التجمعات وتلقي أي بلاغات محتملة حتى انتهاء الحالة المطرية.