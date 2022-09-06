بينها الموافقة على أسواق حرة بالمنافذ ولائحة "إصلاح ذات البين".. مجلس الوزراء يُصدر 11 قرارًا

وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية لمجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة بالي الإندونيسية؛ من إبراز جهودها في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار، وسد الفجوة الرقمية عبر مبادرات ومشروعات استراتيجية لربط العالم، وكذلك ما توليه من اهتمام بالغ بالتعليم محليًا ودوليًا، بوصفه محركًا رئيسًا للتنمية وحقًا أساسيًا للجميع.