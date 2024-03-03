وزير الحج والعمرة يستعرض التسهيلات المقدمة للحجاج عبر منصة "نُسك حج"

أقامت وزارة الحج والعمرة اليوم "مبادرة جسور" في نسختها الثانية بمدينة الرياض، وذلك برعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة، وحضور السفراء وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدول الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين وأستراليا وعدد من الدول.
وتأتي هذه المبادرة لتعزيز التواصل مع الدول المختلفة حول العالم، واستعراض جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات وصولهم إلى الحرمين الشريفين.
وأكد الربيعة، استمرار المبادرات التي تستهدف تحويل رحلة الحج والعمرة إلى تجربة متكاملة تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، وتعزز الكفاءة وتحقيق أعلى درجات الرضا لدى ضيوف الرحمن؛ من خلال توظيف التقنيات الحديثة ورقمنة الخدمات والإجراءات، ومواصلة العمل في تطوير منصة "نسك" لتقديم خدمات أشمل للحجاج والمعتمرين والزوّار القادمين من كل أنحاء العالم.
وأشار وزير الحج والعمرة، إلى الجهود والأعمال التطويرية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة، مبينًا أنها تهدف إلى إتاحة المجال لأكبر عدد من الحجاج والمعتمرين، ورفع كفاءة الخدمات وتطويرها في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف المبادرة إلى فتح قناة للتواصل مع ممثليات الدول المختلفة، وتسليط الضوء على الإجراءات الميسرة والخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين في الدول المستهدفة بالمبادرة، وإطلاع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي على دور منصة "نُسك حج" في تسهيل إجراءات قدومهم للمملكة لأداء مناسك الحج لموسم 1445هـ.
وتركّز "مبادرة جسور" على التعريف بمنصة "نُسك حج" التي تعد المنصة الرسمية المعتمدة لتقديم خدمات الحج المقيمين في أوروبا، والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وأستراليا، وبعض البلدان الآسيوية والإفريقية.
وتشمل خدمات المنصة استخراج تأشيرة الحج لمواطني الدول المستهدفة، وتسهيل إجراءات القدوم، وتوفير خيارات التخطيط المُسبق، والتعرّف على مزودي الخدمات، وحجز الباقات.