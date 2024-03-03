وزير الحج والعمرة يستعرض التسهيلات المقدمة للحجاج عبر منصة "نُسك حج"

وأكد الربيعة، استمرار المبادرات التي تستهدف تحويل رحلة الحج والعمرة إلى تجربة متكاملة تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، وتعزز الكفاءة وتحقيق أعلى درجات الرضا لدى ضيوف الرحمن؛ من خلال توظيف التقنيات الحديثة ورقمنة الخدمات والإجراءات، ومواصلة العمل في تطوير منصة "نسك" لتقديم خدمات أشمل للحجاج والمعتمرين والزوّار القادمين من كل أنحاء العالم.