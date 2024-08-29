مهرجان فاكهة مفتوح.. "الجوف - سلة غذاء المملكة".. تجارب ناجحة وتصدير دولي

ومن أبرز الفواكه التي تجود بها أرض الجوف، العنب، ويتوفر منه 11 صنفًا مسجلًا بالمنطقة، منها (العنب الأخضر، والأحمر، والأسود)، وكذلك التفاح، والتين، والسفرجل، والكمثرى، والبرشومي، والخوخ، والبطيخ، والبرقوق، والمشمش، والتوت الأبيض والأحمر، حيث تساعد العوامل البيئية في المنطقة ومحافظة طبرجل على إنتاجه ومنها برودة الطقس وتوفر الماء العذب، كذلك تنتج المنطقة النكتارين، والرمان والفستق الحلبي واللوز وغيرها من أنواع الفواكه.