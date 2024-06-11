مدارس أهلية تستمر في حجز شهادات الطلاب لتعثر أولياء الأمور في سداد الرسوم

في الوقت الذي ثمَّنت فيه هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على "منصة إكس"، قرار وزير التعليم بعدم حجب المدارس الأهلية نتائج الطلاب، أو حجز شهاداتهم نتيجة التعثر في سداد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، لا تزال هناك مدارس أهلية "بنين وبنات" تحجب شهادات الطلاب والطالبات تزامناً مع نهاية العام الدراسي أمس.