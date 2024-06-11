مدارس أهلية تستمر في حجز شهادات الطلاب لتعثر أولياء الأمور في سداد الرسوم

في الوقت الذي ثمَّنت فيه هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على "منصة إكس"، قرار وزير التعليم بعدم حجب المدارس الأهلية نتائج الطلاب، أو حجز شهاداتهم نتيجة التعثر في سداد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، لا تزال هناك مدارس أهلية "بنين وبنات" تحجب شهادات الطلاب والطالبات تزامناً مع نهاية العام الدراسي أمس.
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت تعميماً في وقتٍ سابقٍ من هذا العام -بناءً على ما ذكرت الوزارة- وفق ما يردها من شكاوى يتظلم أصحابها من قيام بعض المدارس الأهلية بحجز شهادات الطلاب؛ لعدم التزام أولياء أمورهم بسداد المستحقات المالية للمدرسة.
ونوّهت الوزارة في التعميم، بأنه على المدارس الأهلية بالمملكة ضرورة عدم حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم بأيّ حالٍ من الأحوال في حال عدم سداد الرسوم الدراسية، وأنه في حال التعثر يجب ألا يؤثر ذلك في مسيرة الطالب التعليمية، ويمكن حل النزاع الناشئ بين ولي أمر الطالب والمدرسة من خلال الجهات الرسمية.
وبحسب مدارس أهلية، فإن أيقونة حجب الشهادة على موقع نور لا تزال متاحة على الموقع، وأن المدارس الأهلية استخدمتها باعتبارها إحدى الطرق المتاحة لاستحصال الرسوم الدراسية من المتعثرين من أولياء الأمور في سداد الرسوم.