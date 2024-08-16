"المخدرات" تُسقط مُروِّجي الحشيش والإمفيتامين في الجوف ونجران

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمنطقة الجوف؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.