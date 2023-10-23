بشائر الوسم لاحت.. حالة ماطرة مبكرة تشتد تدريجيًّا على مناطق عدة من المملكة الأسبوع الحالي

هذه التوقعات التي تشير إلى أن الأمطار الخريفية ستتزايد رقعتها تدريجيًّا على المملكة خلال الأسبوع الحالي؛ تأتي نتيجة بداية عبور الأحواض العلوية الباردة منطقة شمال شبه الجزيرة العربية؛ ويتزامن ذلك مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المنطقة وبدعم أيضًا من بقايا الرطوبة الناتجة عن الحالة المدارية المتواجدة في بحر العرب والتي تستفيد عادةً منها بعض أنحاء شبه الجزيرة العربية مطريًّا بعد تلاشي مثل هكذا أنظمة مدارية؛ أي بُعَيد دخولها اليابسة وضَعف تصنيفها، ومن ثم تتلاشى، ليتدفق بخار الماء المصاحب لها نحو شبه الجزيرة العربية ويتفاعل مع عبور المنخفضات العلوية أجواء المنطقة، ويسبب ذلك حالات من عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق.