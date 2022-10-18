ضروري لهم.. "الصحة": هؤلاء يجب حصولهم على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وخصّت الوزارة في إنفوجراف لها على حسابها بتويتر، أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بالسمنة المفرطة، والأطفال من سن 6 أشهر حتى 5 سنوات، والفئة العمرية أصحاب 65 سنة فأكثر بأنهم أكثر الفئات التي يجب حصولهم على اللقاحات.