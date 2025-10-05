"ثبات المسكن" بالتعاون مع "NHC" تُطلِق مشروع "سهب".. 753 فيلا فاخرة في قلب الخُبَر

أعلنت شركة "ثبات المسكن العقارية" التابعة لمجموعة المهيدب، عن إطلاق مشروعها السابع "سهب" في مدينة الخُبَر، بالشراكة مع (NHC)؛ ليضيف إلى سوق العقار 753 فيلا سكنية فاخرة تجمع بين التصميم العصري والموقع الإستراتيجي في وجهة لازورد، إحدى أكبر وجهات NHC؛ ليمنح السكان تجربةً معيشيةً متكاملةً في بيئةٍ نابضةٍ بالحياة.