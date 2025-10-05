"ثبات المسكن" بالتعاون مع "NHC" تُطلِق مشروع "سهب".. 753 فيلا فاخرة في قلب الخُبَر
أعلنت شركة "ثبات المسكن العقارية" التابعة لمجموعة المهيدب، عن إطلاق مشروعها السابع "سهب" في مدينة الخُبَر، بالشراكة مع (NHC)؛ ليضيف إلى سوق العقار 753 فيلا سكنية فاخرة تجمع بين التصميم العصري والموقع الإستراتيجي في وجهة لازورد، إحدى أكبر وجهات NHC؛ ليمنح السكان تجربةً معيشيةً متكاملةً في بيئةٍ نابضةٍ بالحياة.
ويمتاز مشروع "سهب" بمساحته الإجمالية الرحبة 446 ألف متر مربع، وموقعه الحيوي بالقرب من جسر الملك فهد، وشاطئ الخليج العربي، وعلى بُعد 400 متر فقط من طريق مجلس التعاون، مما يُسهّل الوصول إلى الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية.
ويحظى المشروع بمحيطٍ غنيّ بالخدمات والمعالم الهامة، مثل جامعة الأمير محمد بن فهد، ومستشفى سليمان الحبيب، فيما لا يبعد عن مركز الملك عبد العزيز الثقافي "إثراء" أكثر من 25 دقيقة.
ويتفرَّد مشروع "سهب" بمساحاته الخضراء الواسعة، وحديقته المركزية التي تتوسَّط المشروع بمساحةٍ إجماليةٍ 29,500م²، كما يضم مرافق متكاملة تشمل مدارس بمختلف المراحل التعليمية، مساجد، ومراكز تجارية؛ مما يعكس أسلوب جودة الحياة، وتجربةً معيشيةً متكاملة.
ويحتضن المشروع 753 فيلا مستقلة تُراعي خصوصية الأسرة السعودية وعاداتها الأصيلة، وأراضي بمساحاتٍ مدروسةٍ تبدأ من250 م²، إلى 529م²، وبأربعة نماذج عصرية تتميَّز بتقسيمها الذكي لتلبّي مختلف أنماط الحياة.
من جانبه، قال الأستاذ يوسف الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات المسكن": "نفخر بإطلاق مشروع "سهب" الذي يُمثل إضافةً نوعيةً للسوق العقارية في المملكة، ويوفّر تجربةً سكنيةً متكاملةً تجمع بين الفخامة والراحة والتصميم العصري. شراكتنا مع "NHC" تعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ لرفع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن، وتقديم مشاريع مستدامة وعالية الجودة تلبّي تطلّعات الأسر السعودية.
وتواصل "ثبات المسكن" ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة، بسلسلةٍ تمتد الى سبع ضواحٍ سكنية بمختلف مناطق المملكة بمساحاتٍ تتجاوز 2,158,000 م² وبإجمالي 4,210 وحداتٍ سكنيةٍ مكتملةٍ وتحت التنفيذ؛ لتواصل مسيرتها بتنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة وسرعة التنفيذ.
ويمكن للمهتمين تسجيل رغباتهم وطلب الحجوزات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي: https://interest.thabatre.sa/ar، أو الاتصال على الرقم التالي: 920001304