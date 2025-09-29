رصد طائر "الصرد المُقنّع" في سماء الحدود الشمالية

ويُعرف هذا الطائر عربيًا بأسماء عدة منها: الصرد المقنّع، والجارح المقنّع، والدقناش القبطي، ويُعد من الطيور المهاجرة صغيرة الحجم التي تجذب الانتباه بفضل مظهرها المميز، إذ يتميز برأس أبيض تتخلله علامة سوداء حول العينين تمتد حتى الأذنين، إضافة إلى جناحين أسودين تتخللهما بقع بيضاء أنيقة.