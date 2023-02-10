"الحربي" يتفقّد القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية

ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، لمنسوبي القوة تحيات وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهودٍ في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.